В Мюнхене завершилась очередная конференция по безопасности. Много слов на ней было сказано об урегулировании украинского конфликта, но ни одно заявление не содержало конструктивных предложений. Европейские политики лишь талдычили о поддержке киевского режима. Особую позицию демонстрировал представитель США - госсекретарь Марко Рубио.

Выступление госсекретаря США на полях Мюнхенской конференции по безопасности повергло еврочиновников в уныние. Это журналистам из Financial Times рассказали сразу несколько дипломатов Старого Света. Расположение Европы добиться не вышло. Аргументы Марко Рубио сочли излишне американскими, будто озвучивал он их для жителей своей страны.

Госсекретарь США явно и не пытался понравиться европейцам. Приоритеты заинтересованности расставил изначально. Встречу с европейскими лидерами, на которой должны были обсуждать конфликт на Украине, предпочёл пропустить. При этом уточнил, что в Европе есть страны, с которыми США готовы вести диалог. Например, со Словакией, куда госсекретарь отправился в воскресенье. В понедельник его с рабочей поездкой ждут в Венгрии.

Зашёл разговор и о решении конфликта на Украине. Госсекретарь США подчеркнул, что для этого необходимы разные точки зрения. Премьер Словакии в этом с ним согласен. По мнению Роберта Фицо, кризис мог закончится ещё три месяца спустя после его начала, если бы некоторые западные политики не вставляли палки в колёса и поговорили с российским руководством.

Киев идёт на политический шантаж в отношении Венгрии, которая выступает против членства Украины в ЕС. Об этом заявил Фицо после встречи с госсекретарём США. Он предположил, что нефтепровод "Дружба" уже, вероятно, отремонтирован, но Украина задерживает возобновление поставок, чтобы оказать давление. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен открыто призывает ЕС принять украинскую мантру "либо меняешься, либо умираешь" и снять последние штаны ради накачки режима оружием. А генсек НАТО абсолютно серьёзно хвастается содержательным разговором с украинским псом Патроном.

Топ‑менеджер Rheinmetall Шена Бритцен заявила, что текущих запасов топлива в Европе хватит примерно на три месяца боевых действий. Она подчеркнула, что топливо - ключ к обороноспособности и одновременно главная уязвимость.

Издание Spiegel пишет: переговоры в Мюнхене о дальнейшем финансировании Украины закончились провалом. Европейцы не смогли договориться об использовании девяноста миллиардов евро из украденных российских активов в пользу Киева. Не готова Европа и обещать Украине какую-либо дату вступления в ЕС, заявила Кая Каллас. В данный момент государства-члены к этому не готовы. Как отмечает Bild, главный евродипломат косвенно отказала Зеленскому, который накануне вновь потребовал установить фиксированную дату вступления в ЕС в качестве одной из гарантий безопасности.