В Роспотребнадзоре сообщили о двух новых случаях заражения оспой обезьян у россиян

У двоих граждан России, которые вернулись из Таиланда, выявили оспу обезьян. Об этом 15 февраля сообщили в Роспотребнадзоре по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что туристы находятся под наблюдением медиков. Они выявили круг контактировавших с заболевшими. В Роспотребнадзоре добавили, что инфицированные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает.

Распространение инфекции предотвращено, ситуация находится на строгом контроле, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о трех пациентах, которые заразились оспой обезьян. Все они лежали в Домодедовской больнице.