Треть выпускников российских вузов избыточно образованные

Около 35% выпускников российских университетов являются избыточно образованными для своих профессий. Такие данные привела газета "Ведомости" со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Согласно анализу, больше всего таких сотрудников работают в сферах с низкими квалификационными требованиями. Например, в гостиничном бизнесе и общепите состоят 64% опрошенных, торговлю предпочли 55% выпускников, транспорт — 62% и финансы пришлись по нраву 59% опрошенных.

Меньше всего избыточно образованных людей трудятся в сфере образования (10%), здравоохранения (19%), информации и связи, а также науке (по 23%).