Эксперимент по регулированию работы роботов-курьеров предложили провести в России

Старт пилотного проекта в некоторых регионах России по регулированию работы роботов-доставщиков определит их правовой статус и требования к эксплуатации. Об этом 6 февраля заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил ТАСС.

Он предложил закрепить статус так называемых роверов как участников движения, установить требования к скорости, зонам перемещения, техническому оснащению, видимости и приоритету пешеходов, а также отработать механизмы удаленного управления и действий оператора в нештатных ситуациях.

Шейкин подчеркнул, что сегодня роботы-доставщики стали практически полноправными участниками дорожного движения. Но до сих пор неясно, кто должен нести ответственность в случае ДТП и каким образом компенсируется ущерб.

По итогам эксперимента можно будет установить реальное место роверов в транспортной системе и внести соответствующие изменения в законодательство, отметил сенатор.