Оспу обезьян зафиксировали еще в одном российском городе

Оспа обезьян выявлена у двух россиян, вернувшихся из Таиланда в Санкт-Петербург, заболевшие госпитализированы. Об этом рассказали в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ведомство уточнило, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует.

Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено, сообщает "Интерфакс".

С чего все началось

В конце января – начале февраля в больницу подмосковного города Домодедово доставили двух пациентов с подозрением на заболевание оспой обезьян. Диагноз подтвердился. 14 февраля медики рассказали, что количество пациентов с подтвержденной оспой обезьян в Домодедово выросло до трех.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупреждал, что есть перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. В их числе эксперт перечислил "экзотические болезни": хантавирус, эбола, оспа обезьян.

Что такое оспа обезъян

Вирус оспы обезъян передается только контактным путем. Заболевание начинается с повышения температуры и увеличения лимфатических узлов. Через несколько дней на коже появляются характерные высыпания, напоминающие пузырьки или гнойнички. Они обычно возникают на лице и затем распространяются по всему телу, включая руки и ноги. Выздоровление происходит медленно, в течение 2–4 недель.