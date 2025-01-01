Администрация президента России не планирует судебных тяжб из-за масок с лицом Владимира Путина. Об этом рассказал в понедельник, 16 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля в интервью в интервью "НЬЮМ ТАСС", разнообразные товары с изображением Владимира Путина, среди которых — кружки, футболки и даже маски, свидетельствуют о популярности российского лидера.

Кремль не собирается судиться из-за масок с лицом Владимира Путина, если в выпуске и реализации такой продукции нет признаков оскорбления личности, уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков объяснял, с чем связан повышенный интерес к Владимиру Путину во всем мире. Как подчеркивали в Кремле, российский лидер — один из самых опытных и самых успешных мировых политиков, влияние которого на мировые дела трудно переоценить.

В декабре 2025 года анимационный ролик индийского телеканала India Today, созданный к визиту президента России Владимира Путина в Индию, собрал более 1,13 миллиона просмотров. Мультфильм демонстрирует, как российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и распевают популярную в Индии песню о дружбе.