"Да, я сделала операцию": Волочкова прокомментировала слухи об онкологии

Анастасия Волочкова после возвращения с Мальдив снова отправилась в путешествие. Однако на сей раз она предпочла Европу. Оказалось, что балерина посетила Германию. Причем у артистки была конкретная цель. Выяснилось, что Анастасия перенесла операцию.

Много слухов ходило, что случилось с балериной. В итоге Волочкова вышла на связь и расставила все точки над i. Анастасия дала понять, что настроена оптимистично и со счетов ее списывать рано.

"Дорогие друзья, я дома. Вы уже там слагаете легенды про онкологию, про то, что со мной что-то случилось. Да, случилось. Да, я сделала операцию", - заявила Волочкова.

Она перенесла операцию на ноге и пока вынуждена передвигаться с помощью костылей. "Да, это моя плата за успех. Вы хотели видеть меня бедной, серой, убогой, на костылях? Да, я умею на них ходить. Пожалуйста: вот они костылюшки, я на них прилетела из Германии, потому что там самые лучшие врачи", - отметила балерина, продемонстрировав вспомогательные средства для передвижения.

При этом артистка не удержалась от того, чтобы плюнуть в ненавистников, приписывающих ей самые страшные диагнозы. Анастасия дала понять, что восстановится в самое ближайшее время. Более того, уже в марте у нее запланировано выступление.

Также Волочкова поблагодарила всех своих поклонников за поддержку и добрые пожелания. "Спасибо всем моим поклонникам, кто за меня борется, кто молится за меня, кто действительно за меня горой стоит, понимаете, кто дарит мне цветы", - обратилась к фанатам артистка в соцсетях.

