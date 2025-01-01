Финляндия дискриминирует россиян без всяких оснований.

Власти не предоставили доказательств "угроз" от россиян, покупающих землю, заявил РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. Сложившаяся ситуация – это неприкрытая дискриминация владельцев российских паспортов, отметил глава дипмиссии.

С июля 2025 года в Финляндии действуют ограничения для россиян и белорусов на покупку земли. По финским законам, под запрет попадают именно земельные участки. Квартиры в многоквартирных домах к ним не относятся.

Кузнецов добавил, что финские власти планируют пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за последние 20 лет.

Ранее в российском МИД заявили, что Отношения Москвы и Хельсинки начнут восстанавливаться, когда финские власти задумаются о благополучии своего народа.