Захарова: Киев доигрался до террористической ячейки с неонацистской прошивкой

Киевский режим стал международной террористической ячейкой, которую поддерживают страны НАТО.

Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Происходящее на Украине – это спланированные террористические акты против мирного населения.

"У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: а вы где все? <…> Киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки?", - сказала она (цитата по ТАСС).

Страны НАТО подпитывают украинский терроризм деньгами, оружием и политической поддержкой.

"Целый конгломерат стран, конечно, под натовским зонтиком", - отметила Захарова.

Ранее в МИД России обвинили президента Украины Владимира Зеленского в ударах по гражданским объектам и мирному населению ради срыва переговоров.