Россиянам напомнили, когда частная клиника обязана принять по полису ОМС

Частные медицинские центры обязаны оказывать помощь по полису обязательного медицинского страхования наравне с государственными учреждениями.

Речь идет о тех организациях, которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Обратиться в клиники можно по всей территории России, независимо от места выдачи ОМС.

Проверить, работает ли частная клиника по полису ОМС можно на сайте территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона. Если клиника есть в реестре, но отказывается принимать по ОМС — это нарушение законодательства, сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее беременным россиянкам стало доступным тестирование НИПТ для оценки риска хромосомных аномалий у ребенка.