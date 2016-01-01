Бывшая жена подала в суд на Марата Башарова: "Сам мне намекнул"

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в 2016 году. Осенью того же года у пары родился сын Марсель. А в 2019-м они развелись, тогда Елизавета обвинила Марата в домашнем насилии.

Тем не менее, бывшие супруги сумели не только найти общий язык после скандального расставания, но и наладить человеческие отношения. В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" Шевыркова рассказала, что Башаров регулярно финансово поддерживает сына, отправляя ей каждый месяц по 100 тысяч рублей, она и не думала никогда подавать в суд на алименты.

Однако неожиданно Марат сам проявил инициативу. "Марат сам мне намекнул. Во-первых, у него новая жизнь и, скорее всего, будут дети. Он сказал: давай все будет официально", - сообщила Шевыркова.

В результате в конце прошлого года Елизавета обратилась в суд. Она выразила надежду, что так и будет продолжать получать те же 100 тысяч рублей. Однако если суд решит уменьшить сумму, то пусть это "останется на совести" Башарова, высказалась Шевыркова.

