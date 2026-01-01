В приграничных регионах в 2026 году будет продлен особый формат проведения государственной итоговой аттестации. Об этом рассказал в понедельник, 16 февраля, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как сообщает "Интерфакс", действие этого режима распространено на Белгородскую, Брянскую и Курскую области, где "сохраняется неспокойная ситуация".

Выпускники в этих регионах смогут сдать выпускной экзамен (ОГЭ или ЕГЭ) или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации. Конкретные школы, в которых действует этот подход, войдут в список, утвержденный ведомственным приказом.

Из-за действий украинских националистов в приграничных регионах неспокойной. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Белгород, хотя "все знают, что у нас не было и нет военных объектов". Есть серьезные повреждения и "большой объем повреждений энергетической инфраструктуры".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Украина сознательно наращивает атаки на российскую территорию во время важных международных встреч по поиску решений конфликта. Чиновница подчеркивала, что вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию Киев рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта.