Светлана Мастеркова сообщила о прибавлении

58-летняя Светлана Мастеркова стала очередной гостьей программы "Звезды сошлись". Вообще в студии обсуждали недвижимость и желание знаменитостей обеспечить ею не только своих детей, но и внуков, и тут Светлана сообщила, что стала бабушкой.

Оказалось, месяц назад ее дочь родила сына весом 4400 г. Мальчика нарекли необычным именем. "Звать нас Иоанн, не Ваня, а Иоанн! Во-первых, он недавно сам держал голову, лежа на животе. Потом у него есть прабабушка — это удивительно и это большое счастье", - поведала Мастеркова.

Однако спортсменка призналась, что дочь с супругом и новорожденным сыном живут не с ней, а отдельно. "Родители сразу же уехали из моего дома, прожили всю беременность, было все хорошо, и переехали в свою квартиру. Дабы быть только родителями и чтобы никто не мешал", - объяснила Светлана.

Отметим, что о своей личной жизни спортсменка предпочитает не распространяться. Однако год назад Мастеркова не стала молчать, когда в Сети распространились чудовищные слухи, будто она попала в больницу с агрессивной формой онкологии.

Светлана Мастеркова вышла на связь и заявила, что эта информация - "бред какой-то". Спортсменка попросила не верить слухам и уверила общественность, что с ней все хорошо и она дома.

