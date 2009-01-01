Власти США назвали 300 знаменитостей из досье Эпштейна

Список из более чем 300 фамилий известных людей, которые упоминаются в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна, предан огласке. Этот перечень обнародовала генеральный прокурор США Пэм Бонди.

В списке значатся "все лица, являющиеся или являвшиеся государственными должностными лицами или политически значимыми лицами и чье имя хотя бы один раз фигурирует в документах" Эпштейна, пишут "Известия".

В частности, в перечне фигурируют 42-й и 46-й президенты США Билл Клинтон и Джо Байден, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, британский принц Гарри, режиссер Вуди Аллен, певица Бейонсе.

Генпрокурор Соединенных Штатов отметила, что наличие в этом перечне какой-либо фамилии еще не означает причастность данного человека к преступлениям финансиста-педофила,

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Норвегии и генеральный секретарь Совета Европы в 2009-2019 годах Турбьерна Ягланд лишен иммунитета. Соответствующее решение было принято в связи с начатым в отношении Ягланда расследованием в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин высказал свое мнение о том, стоит ли ждать на Западе громких отставок из-за дела Эпштейна. Эксперт напомнил про историю с WikiLeaks: "Для кого-то имело какие-то реальные последствия? Не особо. А скандалов было".