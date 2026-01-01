Почему вредно есть блины каждый день: рекомендации диетолога

Диетолог предупредила о вреде чрезмерного употребления блинов на Масленицу.

Не стоит за один прием пищи съедать больше 2-3 блинов (детям – 1-2 блинчика), в ином случае переедание грозит функциональными нарушениями со стороны органов ЖКТ (тяжесть, вздутие, нарушение стула) и лишним весом, сообщила ТАСС главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Один блинчик без начинки диаметром 20 сантиметров весит примерно 40 грамм. Калорийность одного такого блина на молоке варьируется от 75 до 110 ккал.

"Главное - избегать переедания, лучше всего ограничиться небольшой порцией в два-три блинчика и не чаще одного-двух раз в неделю", - отметила врач.

Сам по себе блин - пустые калории. Чтобы сделать любимое лакомство полезнее, можно вместо пшеничной муки взять цельнозерновую, овсяную или рисовую или смешать несколько видов муки. Вместо молока – кефир или воду. Вместо сахара можно взять натуральные подсластители. Жарить следует на антипригарной сковородке без масла.

"Если начинить блин творогом, лососем, овощами или ягодами, его пищевая ценность резко возрастает за счет клетчатки, витаминов, микроэлементов и полезных жиров", - добавила доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Рецепт низкокалорийных ПП-блинов из рисовой муки

- рисовая мука – 1 стакан

- куриное яйцо – 3 штуки

- молоко – 1,5 стакана

- сахар – 1 столовая ложка

- соль – щепотка

- растительное масло

Все ингредиенты следует подготовить заранее – чтобы они стали комнатной температуры. Тесто получится более однородным и не будет рваться.

В глубокой миске смешайте муку, молоко, воду, соль, сахар. Затем добавьте яйца и взбейте полученную массу. Тесто должно получиться по консистенции как сметана, ему следует немного постоять, чтобы мука впитала влагу.

Раскалите сковороду и смажьте один раз растительным маслом. Жарьте блины на среднем огне. Переворачивать блин лучше после того, как на поверхности появятся мелкие пузырьки.

Блины из рисовой муки отлично сочетаются с белковым греческим йогуртом и ягодами. Готовые блины хранятся в холодильнике до двух суток.

Есть блины следует после основного приема пищи вместе с чаем. Еду следует тщательно пережевывать, чтобы помочь своему желудку. Блины нельзя есть на ночь - последний прием такой пищи должен быть за три-четыре часа до сна.

Суть Масленицы

Масленичная неделя в 2026 году выпала на период с 16 по 22 февраля, она предваряет собой начало Великого поста. Праздник символизирует проводы зимы и встречу весны. Неделя делится на два периода - узкую Масленицу и широкую Масленицу.

Узкая масленица стартует с понедельника. Этот день называется "встречей" - проходят семейные обряды, свекровь учит невестку печь блины. Народ готовится к гуляниям. Во вторник ("заигрыш") происходит сватовство - жених делает предложение руки и сердца девушке при родителях. В среду ("лакомка") зятья приходят к тещам на блины.

С четверга начинается "широкая Масленица" – разворачивается широкий разгуляй, проходят кулачные бои, катания с горок и захват снежного городка. В пятницу тещи приходят к зятьям на блины – это мероприятие называется "тещины вечерки". В субботу сестры мужа приходят к невесткам на блины и устраивают "золовкины посиделки". Последний день Масленицы – это прощеное воскресенье. По традиции в этот день сжигают чучело и просят друг у друга прощения.