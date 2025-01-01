Стриженова показала Михаила Ефремова без прикрас: лысый как коленка

После освобождения из тюрьмы Михаил Ефремов работает в "Мастерской, 12" Никиты Михалкова. Артист готовится к спектаклю, который называется "Без свидетелей". Его партнершей стала актриса Анна Михалкова.

На днях состоялась генеральная репетиция постановки. Ее посетили Екатерина и Александр Стриженовы. В своем официальном телеграм-канале популярная ведущая поделилась впечатлениями. Она дала понять, что ей спектакль понравился.

"Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль "Без свидетелей"- дебют на сцене-

я от души поздравляю Аню, выход напрямую к зрителю, новый этап! А еще мы стали свидетелями, как после закрытия занавеса Никита Сергеевич делал разбор артистам и всем службам, это отдельная серия профессиональной магии… В общем, работа продолжается, премьера через месяц, но все билеты проданы!" - сообщила Стриженова.

Артистка выложила несколько фотографий, в том числе и с Михаилом Ефремовым. Прославленный актер предстал совершенно лысым.

На снимке его радостно обнимали супруги Стриженовы. Напомним, что Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии 9 апреля 2025 года. Артист сразу же поехал домой в Москву. Однако затем актер отправился в санаторий в Кисловодск. Якобы Михаил Ефремов оформил себе программу восстановления после бронхолегочных заболеваний.

