Израиль склоняет Иран к ядерной сделке: Тегеран готов, но с одним условием

Израиль выдвинул ряд жестких условий для заключения так называемой ядерной сделки между США и Ираном. Требования к Тегерану озвучил премьер-министр еврейского государства на конференции в Вашингтоне.

По мнению Биньямина Нетаньяху, для достижения соглашения Исламская республика должна вывезти весь уран и демонтировать мощности по его обогащению. Кроме того, от Ирана требуется ограничить до 300 километров радиус действия баллистических ракет.

Еще одним пунктом значится прекращение Тегераном поддержки своих прокси-структур в регионе. Ранее телеканал CBS News, со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп пообещал Биньямину Нетаньяху поддержать израильские удары по иранским ракетным объектам в случае провала переговоров.

Между тем в Тегеране заявили, что готовы пойти на компромисс с Вашингтоном, если США согласятся обсудить отмену санкций.