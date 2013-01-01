Собянин: Курская область присоединилась к столичному порталу поставщиков

Курская область присоединилась к столичному Порталу поставщиков и стала сорок четвёртым регионом - заказчиком на платформе. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, соглашение о сотрудничестве было подписано прошлой осенью.

Теперь государственные и муниципальные учреждения Курской области могут приобретать товары и услуги в разных регионах страны по оптимальным ценам. А у зарегистрированных на портале предпринимателей появился новый рынок сбыта.

Портал поставщиков работает с 2013 года и постоянно расширяет свою географию. Он объединяет почти 400 тысяч компаний, более 60 тысяч учреждений. Ежедневно на платформе заключают свыше полутора тысяч контрактов.