В Москве обсуждают новые цифровые технологии

Новые цифровые технологии, наращивание взаимодействия с работодателями и повышение качества учебного процесса. Эти темы обсуждают участники Третьего форума Негосударственного образования в столице.

Площадка объединила сотни экспертов. На пленарном заседании выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Особое внимание - разработке стратегии развития частного образования и повышению доступности обучения. Также на форуме обсуждают возможности для предоставления негосударственным организациям дополнительных преимуществ.

"Главное - квалификация. Главное - патриотизм и возможность работать во имя страны. Сколько интересных инфраструктурно-значимых проектов в области цифровых технологий, цифровых платформ создаётся - абсолютно инновационных конструкций для специалитетов, которые возникли буквально в последние годы в негосударственных ВУЗах", - отметил Слуцкий.