КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону СВО

В поддержку фронта - для скорейшей Победы. Этим утром КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции, а также в прифронтовые регионы.

В составе груза - тёплая одежда, лекарства, продукты, спальные мешки, тактическая экипировка, мотоциклы высокой проходимости и запчасти для различной техники. Гуманитарную помощь собирали региональные отделения партии, депутаты КПРФ, трудовые коллективы. Активно помогали жители Воронежа и Тамбова, Ульяновска и Ставрополя, Ростова, Казани и республик Северного Кавказа. Это уже 150-й конвой, сформированный КПРФ.

"Наши ребята и добровольцы показывают пример верного служения своей Родине, продолжая те традиции, которые заложило Русское воинство и Советская армия на полях сражений против нацизма и фашизма. Мы не предполагали, что англосаксы и натовцы вырастят такую бациллу на Украине, но сегодня и они почувствовали, что не справятся с нашим воинством и нашей общей волей", - отметил Зюганов.