Съел кошку, напал на собаку: леопард держит в страхе жителей сел в Приморье

Рыскал по участкам в поисках пищи. В Приморье леопард совершил набег на несколько сёл Хасанского района. От лап хищника пострадали домашние животные. И хотя выход диких пятнистых кошек к жилым домам в этих местах не редкость, учёные выражают беспокойство: такое поведение для зверя - нетипично.

Пес по кличке Рыжий — настоящий счастливчик. Несколько лет назад смог спастись от нападения тигра, в этот раз выжил после укуса леопарда. Во двор к Николаю Волошенко пятнистая кошка забрела около десяти вечера. О хищнике громким лаем дала знать сначала другая собака, а затем и сам Рыжий заголосил. От громких звуков леопард убежал.

После неудачной охоты на пса зверь продолжил прогулку по поселку. Село Кравцовка граничит с нацпарком "Земля леопарда". Следам тигра жители здесь уже почти не удивляются, но, конечно, опасаются хищника. Леопард все же редкий гость.

Странное поведение

За десятки километров, уже в поселке Бамбурово, пятнистый хищник съел еще одну кошку. Ученые говорят — это не типичное поведение для дальневосточного леопарда. Обычно, даже если эти хищники и выходят к людям, то, ознакомившись с территорией, спокойно покидают ее.

Ученые установили, что к жителям поселков Хасанского района заходил один и тот же леопард. Это взрослый самец под номером лео 255М. Ему около семи лет. И он не раз попадался на фотоловушки. На кадрах зверь всегда выглядел здоровым.

Еды достаточно

Возможно, сейчас с этим хищником что-то не так. Только это может объяснить его поведение. Ведь кормовой базы в лесу диким кошкам хватает. Это показал авиаучет копытных, который провели ученые "Земли леопарда".

Маршрут облета — нацпарк, заповедники кедровая падь и уссурийский. Оленей, косуль, кабанов и других копытных сейчас здесь насчитывается несколько десятков тысяч.

"Все это обследуется таким зигзагообразным способом. Вертолет имеет возможность пройти в самых труднодоступных места, например, вдоль технических сооружений, вдоль границы с Китаем, чтобы посчитать копытных", - пояснила Татьяна Колка, главный специалист отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

Фотоохота на зверя

За леопардом — любителем кошек — специалисты сейчас ведут наблюдение. На зверя расставили фотоловушки.

"При необходимости, если он и дальше будет себя так вести, он будет изъят из дикой природы для проведения ветеринарного осмотра, в первую очередь, для его же осмотра", - рассказал Иван Раков — Наумец, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

По последним данным, в Приморье обитает около 120 особей дальневосточного леопарда. Численность популяции постепенно растёт, но остается уязвимой. Поэтому специалисты делают все, чтобы сохранить самую редкую дикую кошку на земле.