"Вивиана" обрушит мощный снегопад на Москву

Мороз и снегопады ожидаются в Московском регионе в понедельник, 16 февраля. Об этом предупредил метеоролог Михаил Леус.

Как уточнил специалист в своем Telegram-канале, погоду в Москве и Подмосковье будет определять северная периферия активного балканского циклона "Вивиана". Из-за него небо покроется плотной пеленой, закружат метели, а температурный фон ожидается на шесть-семь градусов ниже климатической нормы.

Метеоролог Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале, что пик интенсивности снегопада придется на середину дня – в Москве, в переводе на воду, ожидается до пяти миллиметров осадков. Это означает, что снежный покров повысится с 43 до 48 сантиметров (на базовой метеостанции ВДНХ).

Столичный департамент транспорта на фоне непростых погодных условий порекомендовал жителям и гостям Москвы пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей. Пешеходам напомнили про необходимость переходить дорогу только в разрешенных местах, убедившись на переходе, что машины остановились.

Тем временем в Москве и Московской области действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентр России, предупреждение введено до 21 часа 16 февраля из-за снега и угрозы обледенения.