Уровень безумия и деградации Европы наглядно продемонстрирован итогами голосования в Европарламенте по вопросу о том, только ли биологические женщины могут беременеть и рожать детей. На это указал в понедельник, 16 февраля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, большинство евродепутатов сочли, что беременеть могут не только женщины, но и мужчины, что означает признание трансгендерных* женщин женщинами и уравнивание их в правах и возможностях.

Отличились и британцы, обязав педагогов обращаться к детям в возрасте от четырех лет в том роде, который отражает гендерную идентичность малышей.

Володин предупредил, что "это европейское сумасшествие и помешательство, к сожалению, не прекратится", пока в странах Европы остаются у власти нынешние лидеры. Эти политики "свои планы по дальнейшему превращению людей в суррогатов фиксируют документально в виде постановлений и законов".

Указанные решения приведут к большой трагедии, подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее Володин отмечал, что Соединенные Штаты и Евросоюз в попытках удержать господство реализуют проект "Расчеловечивание" через разрушение традиционных институтов человеческого общества, "чтобы человек все больше оставался один на один с миром". В качестве примеров политик назвал пропаганду ЛГБТ* и смены пола.

Российский лидер Владимир Путин указывал на то, что на разных культурных конкурсах в западных странах для победы "нужно что-то рассказать, показать, из жизни сексуальных меньшинств*, трансгендеров*, трансформаторов". Президент России подчеркивал, что "плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему".

* движение, признанное экстремистским и запрещенное в России