Актриса Екатерина Волкова вышла замуж назло бывшему

Екатерина Волкова официально была замужем трижды. Причем во второй раз актриса отправилась под венец назло бывшему возлюбленному, известному режиссеру Эдуарду Боякову. Тогда Екатерина сочеталась браком с его коллегой Сергеем Члиянцем.

"Конечно, месть — это блюдо, которое подает холодным. Сережа подходил ко мне, спрашивал, когда я выйду замуж за него. Катька Мцитуридзе была нашим свидетелем. В общем, это была какая-то авантюра. Я думала, бывший хоть на обложке увидит меня и узнает, что я вышла замуж. Это были жертвы, на которые я шла ради него. Я себя уговаривала, что Сергей хороший, что он продюсер, что мне надо за ум браться, строить свою жизнь", - рассказала Волкова в новом интервью Ксении Собчак.

Однако актриса не смогла справиться с собой. На фоне переживаний и внутренних терзаний у нее открылась бронхиальная астма. А еще Волкова узнала, что беременна. Вот только ребенка она не хотела. В результате у нее случился выкидыш.

"У меня отрицательный резус-фактор, случился конфликт внутриутробный. Еще было много перелетов. Еще я его не хотела, Господи прости. Каждую минуту чувствовала, что не хочу этого ребенка. И он умер у меня внутри. Потом меня заразили гепатитом С при переливании крови в чешской больнице", - поделилась актриса.

Отметим, что после развода с Члиянцем Волкова вышла замуж в третий раз, родила троих детей. Не так давно она стала бабушкой, вот только у нее сложные отношения со старшей дочерью и матерью.

