В Госдуме предложили запретить повышать стоимость услуг ЖКХ

В России нужно запретить повышение платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 1 марта 2028 года. Предложение ввести такой мораторий выдвинули депутаты Государственной думы от КПРФ.

Как уточняет РИА Новости, Жилищный кодекс допускает повышение платы за коммунальные услуги не выше предельных индексов, значения которых существенно различаются в разных регионах. В случае принятия указанной законодательной инициативы повышение платы за "коммуналку" в рамках указанных индексов в период до 1 марта 2028 года осуществляться не будет.

Один из авторов проекта, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что благодаря реализации данной меры удастся стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику. Россияне, по замыслу парламентариев, смогут "спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что тарифы ЖКХ — это важная тема, поэтому за ней следят в высших кругах власти. Представитель Кремля, комментируя жалобы граждан на подорожание "коммуналки", подчеркивал, что "таким резким оно быть не должно".

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что систему жилищно-коммунального хозяйства необходимо вернуть под контроль государства, поскольку бизнес лишь кладет огромные суммы себе в карман, пока продолжают расти тарифы, а качество коммунальных услуг остается прежним или ухудшается.