Ледокол Neuwerk оказался заблокирован в арктических льдах — вывести судно самостоятельно немецкий экипаж не сумел. Это следует из данных управления водных путей и судоходства ФРГ.

Как сообщает NDR, задачей ледокола было обеспечение беспрепятственное движение танкеров к терминалу сжиженного природного газа на побережье Рюгена. Neuwerk перебросили из Северного моря в Балтийское для расчистки судоходного канала.

Однако ледокол не справился с задачей и, получив повреждения, был вынужден вернуться в порт Мукран.

Источники указывают, что без внешней поддержки Neuwerk рискует провести зиму в арктической зоне. Реальную помощь в подобных условиях способны оказать только российские атомные ледоколы располагающие достаточной мощностью для прохода через тяжелые льды и проводки других судов, пишет Telegram-канал "Банкста".

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что наша страна продолжит осваивать Арктику и наращивать работу по развитию ледокольного флота. Глава государства также выразил уверенность в том, что атомный ледокол "Лидер" будет достроен к 2030 году.

Европейцы тем временем озаботились приобретением собственного ледокола, однако не в мирных целях. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть оборонного бюджета Евросоюза будет потрачена на оружие и технику для ведения боевых действий в Арктике, включая ледокол.