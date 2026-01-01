Telegram заблокировал более 200 тысяч каналов на фоне угроз Роскомнадзора

Мессенджер Telegram активизировал работу по борьбе с деструктивным и незаконным контентом, заблокировав всего за один день 15 февраля более 200 тысяч групп и каналов.

Как уточняет РИА Новости, указанный показатель стал максимальным значением с 23 января. В совокупности с начала 2026 года количество заблокированных групп и каналов достигло 7 256 305, из них 27 282 являются сообществами, связанными с террористической деятельностью.

Высокую активность по борьбе с таким контентом Telegram продемонстрировал в свете претензий российских властей к мессенджеру и угроз остановить его работу в России за неисполнение законов.

Ранее председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас предупреждал, что если Telegram не будет соблюдать российские законы. С другой стороны, сотрудничество с властями России и исполнение их законных требований приведет к тому, что "всё у них будет хорошо".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу невыполнения Telegram предписаний российских властей. Было бы лучше, если бы эта компания и другие сервисы, подпадающие под ограничения, этим предписаниям следовали, подчеркнул пресс-секретарь президента.