"Ураганное течение": Маргарита Симоньян рассказала, как борется с раком

Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа, известного режиссера Тиграна Кеосаяна, столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили онкологическое заболевание. Журналистка уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

Журналистка рассказала, как борется с раком. Маргарита Симоньян использует сразу несколько способов. "У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы", - сообщила журналистка в своем официальном телеграм-канале.

Многочисленные подписчики пожелали Симоньян скорейшего выздоровления. Маргарита не унывает и даже с юмором говорит о том, что с ней происходит. Например, недавно она призналась, что после "химии" ее внешность изменилась. Поначалу Симоньян пыталась маскировать стремительно выпадающие волосы париками, но постепенно смирилась.

Напомним, Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября прошлого года сердце режиссера перестало биться. Он умер в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

