В Пхеньяне открыли улицу в честь героев, которые помогали в освобождении Курской области от украинских боевиков, сообщает государственное агентство КНДР.

Символическую красную ленту перерезал лидер страны - Ким Чен Ын. Он лично контролировал все этапы строительства. Улицу назвали Сэбёль, что означает "Новая звезда".

Здесь - в этих домах - поселят семьи павших бойцов. Сразу на церемонии им вручили ордера. Сообщается, что комплекс монументальных архитектурных сооружений символизирует настрой всего народа, а герои спецоперации без колебания отдали свои жизни.

Россия не раз подчёркивала, что глубоко признательна КНДР за военно- техническое сотрудничество и помощь в освобождении курских земель.