Гранатометы, винтовки и автоматы изъяли у подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 86 человек, которые причастны к незаконному обороту оружия в России.

Операция прошла в декабре 2025 и январе 2026 в 37 регионах страны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также прекращена деятельность 19 подпольных мастерских, где злоумышленники модернизировали оружие и изготавливали взрывчатку.

Всего правоохранители обнаружили и изъяли 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, более пяти гранатометов, а также 36 гранат, свыше 19,6 килограммов взрывчатых веществ.

В декабре минувшего года сотрудники ФСБ задержали 169 подпольных оружейников в 53 регионах. Тогда было изъято 378 единиц огнестрельного оружия.