Поражение киевского режима в конфликте с Россией — факт, который вынуждает европейских лидеров перейти от конфронтации с российскими властями к попыткам наладить диалог. На это указал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как заявил американский эксперт в интервью Die Weltwoche, на этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон "собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими". Макгрегор предположил, что в Москве "с ним поговорят", однако для Европы это ничего хорошего не сулит: "Я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь".

Экс-советник американского военного ведомства подчеркнул, что последние новости с Украины приблизили Макрона и других глав европейских государств к осознанию реалий и к более объективному взгляду на события в зоне спецоперации: "Россия знает, что побеждает, знает, что фактически победила" (цитаты по РИА Новости).

На этом фоне весьма странно прозвучало заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы поражении России. Как заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, это утверждение не согласуется с реальностью — как "с новым международным распределением сил", так и "с тем, как на самом деле развивается конфликт".

Профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, в свою очередь, подтвердил активизацию в Европе политических сил, ратующих за налаживание контактов с Россией. Сопротивление этой тенденции, по словам эксперта, "исходит от устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике". Эти европейские политики "не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба собственной политической репутации — и репутации своей партии".