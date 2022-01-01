Егора Бероева заметили с красавицей блондинкой в ресторане

Несколько недель назад стало известно, что Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказался гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил актер.

Примечательно, что ни Ксения Алферова ни Егор Бероев так и не сказали, что же стало причиной развода. Однако Teleprogramma.org сообщает, что ее сотрудник в декабре прошлого года заметил популярного актера в ресторане с привлекательной блондинкой. Причем прославленный артист буквально сиял от счастья. Вот только тогда и намека не было на расставание Бероева и Алферовой, поэтому встречу актера с белокурой красавицей журналист не принял всерьез.

Отметим, что на фоне шумихи экс-супруга артиста заявила об отъезде. Ксения Алферова взяла паузу и устроила себе отпуск на несколько дней. Актриса объявила, что отправляется в горы.

