Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас названа победителем в номинации "Худший покерфейс" по версии Politico. Издание приняло такое решение по результатам Мюнхенской конференции по безопасности.

Несмотря на статус главы европейской дипломатии, Каллас не смогла сохранить невозмутимый вид и скорчила недовольную гримасу в ответ на заявления постоянного представителя США при ООН Майка Уолтца об огромном количестве конфликтов, остановленных благодаря Вашингтону. "Поджатые губы и надутые щеки" европейского политика уже стали мемом.

Нескрываемое раздражение, которое Европа испытывает из-за несговорчивости Соединенных Штатов по важнейшим геополитическим вопросам, принесло Кае Каллас еще одну награду от Politico – премию в номинации "Самые крупные споры".

Издание отметило также главу итальянского кабмина Джорджу Мелони в номинации "Самое заметное проявление неуважения" за игнорирование конференции и госсекретаря США Марко Рубио за "Самые бурные овации".

Примечательно, что неформальную встречу глав МИД стран-участников ЕС и главы евродипломатии Каи Каллас в Мюнхене отменили из-за того, что многие министры уехали. Подобное происходит не впервые: в 2025 году мероприятие сорвалось по той же причине.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Мюнхенская конференция показала снижение роли Евросоюза в мировой политике. Как заявил дипломат в своем Telegram-канале, ЕС "в последние годы сам себя маргинализировал", но по-прежнему не желает признавать, что нынешняя ситуация возникла из-за его фундаментальных ошибок.