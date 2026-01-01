Москвичам рассказали, повторится ли февральская оттепель

До завершения календарной зимы жители столичного региона могут не ждать теплой погоды. Об этом предупредила в понедельник, 16 февраля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как заявила эксперт, минимальная температура останется на уровне минус 10–15 градусов, днем будет около минус 5–10 градусов. В среднем это на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.

Это означает, что "тепло у нас до конца февраля не просматривается, что называется", цитирует Татьяну Позднякову АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заверил, что весна в Москве в 2026 году придет, как минимум, в срок. Однако "возвраты холодов, конечно, будут и не один раз", поскольку впереди еще февральские недели календарной зимы и большая часть марта, который в климатическом отношении, примерно до 20-го числа, является зимним месяцем.

Климатолог Владимир Клименко отмечал, что "мы живем в необыкновенно теплую эпоху". Привычные сроки наступления весны и лета в Москве и Подмосковье сдвигаются. По этой причине климатическая весна начнет заявлять о себе не в марте, а уже в феврале в виде неожиданной оттепели.