Из горящего хостела на севере Москвы спасли 16 человек

На севере Москвы загорелся хостел, в нем проживали 100 человек.

Пожар начался по адресу: 1-й Магистральный тупик дом 10, корпус 1В на четвертом этаже. В настоящий момент он потушен на площади 80 квадратных метров – выгорели две комнаты и коридор на этаже.

Из огня спали 16 человек. Пострадали по меньшей мере шесть человек. Некоторым людям пришлось прыгать из окон четвертого этажа на скинутые вниз матрасы, другие спускались по простыням. На месте работают бригады медиков.

Из-за пожара перекрыто движение от Проектируемого проезда №6362 до 2-го Магистрального тупик. Водителям рекомендуется выбирать маршруты объезда.

Прокуратура начала проверку, передает агентство "Москва". Причины пожара выясняются. Telegram-канал Shot пишет, что изначально загорелись вещи постояльцев хостела, после этого огонь перекинулся на мебель.