"Куда дела сына?": новое фото Меган Маркл взволновало людей

Принц Гарри и Меган Маркл в январе 2020 года отказались исполнять обязанности членов королевской семьи Великобритании. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассекской. Второй ребенок, дочка Лилибет, родилась уже в Америке.

Пара то и дело старательно демонстрирует гармонию в жизни и в отношениях. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган Маркл опубликовала в честь Дня святого Валентина фотографию, на которой запечатлены принц Гарри и дочь Лилибет. А вот сына Арчи на снимке по какой-то причине не оказалось.

"Эти двое + Арчи = мои Валентины навечно", - написала Меган.

И хотя Маркл отключила возможность комментирования фотографии, интернет-пользователи все равно высказались. В частности, комментаторы взволновались, назвав снимок странным. "Куда дела сына?", "А где Арчи?", "Странное фото. Почему нет Арчи?", "Меган опять чудит. Лучше бы ничего не выкладывала, чем такое", - высказались пользователи Сети.

Ходят слухи, что в семье малоизвестной актрисы не все так гладко, как она старается демонстрировать. Якобы Меган недовольна своей жизнью. Будто бы, выходя замуж за принца, она рассчитывала на роскошь и праздность, а в итоге получила одни проблемы.

Теперь Маркл зарабатывает как может: она запустила собственное кулинарное шоу и производство джемов, вна и шоколада, кроме того герцогиня раздает интервью за деньги и пытается вернуться в кино. Но пока Меган лишь терпит неудачи.

