Появилось страшное видео пожара в московском хостеле

В Москве возбуждено уголовное дело по факту пожара в хостеле на севере города. ЧП произошло сегодня утром в 1-м Магистральном тупике. Пострадали девять человек.

Это кадры, снятые очевидцами. Видно, как люди на последнем этаже пытаются спастись. Разбивают стекла и спускаются вниз по импровизированным канатам.

Всего из здания были эвакуированы 16 человек. Сейчас пожар потушен. По предварительной информации, причиной ЧП стал загоревшийся обогреватель. Кроме того, сообщается, что согласно открытым данным, объект не числился в перечне легальных гостиниц и хостелов.