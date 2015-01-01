Медицинские классы работают более чем в 120 столичных школах

Через маленький прокол в лучевой артерии к сердцу через аорту подводится специальный инструмент, выпускается контрастное вещество, и мы на экране видим, какой сосуд сердца поражен.

В будущем эти знания школьникам пригодятся не раз. Все они - ученики медицинского класса. На экскурсию в Клинический центр "Коммунарка" пришли за практическим опытом.

Ловкими движениями ученица 11 класса Мария спасает условного пациента, у которого остановилось сердце. В подобных ситуациях действовать нужно быстро, ведь каждая секунда промедления может стоить жизни.

И это важно, ведь обучение в медицинских вузах - долгое и сложное, а детские представления о работе врача могут не совпадать с реальностью. У тех, кто выбрал для себя этот путь, есть возможность познакомиться с профессией ещё в школе, не только углубленно изучая профильные предметы, но и посещая больницы, наблюдая за работой отделений.

Задать вопросы о необходимых навыках и тонкостях работы школьники смогли не только медперсоналу, но и директору "Коммунарки" Денису Проценко. Кто может лучше объяснить, без каких качеств невозможно стать настоящим врачом?

"Мне кажется, это самое важное для меня – это дать понять, что хороший врач без эмпатии не может быть хорошим врачом. Если в тебе нет этого чувства сопереживания больному, то, мне кажется, какой-то робот бесчувственный, а не врач", - отметил Проценко.

Медицинские классы в Москве появились еще в 2015 году. Сегодня они есть в 124 столичных школах. В них углублённо изучают биологию и химию, анатомию и физиологию почти 7 тысяч школьников. А такие посещения лучших московских больниц каждому из них дают шанс понять, действительно ли профессия врача сможет стать делом всей жизни.