Песков пожаловался на искажение его слов о подорожании услуг ЖКХ

Случаи резкого роста платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России необходимо отслеживать. На это указал в понедельник, 16 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

12 февраля Песков уже высказывался по теме стоимости услуг ЖКХ. Тогда он заверил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с ростом цен на коммунальные услуги. Говоря о жалобах россиян на подорожание коммуналки, Песков подчеркивал, что "таким резким оно быть не должно".

В новом заявлении на эту тему пресс-секретарь президента обратил внимание на неверную интерпретацию своих слов репортером, уточнив, что "где-то граждане жалуются на резкий рост платы". Эту ситуацию, по словам Пескова, "нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры", сообщает ТАСС.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поправки о наделении ФАС дополнительными полномочиями по регулированию тарифов ЖКУ, заявил, что это поможет взять ситуацию под контроль: "Люди только "спасибо" скажут. Отговорки закончатся".