Кремль отреагировал на участившиеся нападения подростков на школы

Компетентные органы предпринимают все необходимые меры в связи с участившимися случаями нападений в учебных заведениях. Об этом рассказал в понедельник, 16 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры". При этом "изданы уже и доведены до адресатов все соответствующие инструкции соответствующих министерств" (цитаты по ТАСС).

Ранее в Госдуме оценили идею запретить подросткам соцсети из-за насилия в школах. Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что проблема нападений подростков гораздо глубже, поэтому нужно заниматься не запретительной деятельностью, а профилактической.

Министр просвещения России Сергей Кравцов 5 февраля в разговоре с журналистом Александром Юнашевым посетовал на то, что руководство школ, в которых происходили нападения на учеников или учителей, формально относилось к исполнению рекомендаций Минпросвещения.

Однако глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что системные меры по предотвращению школьного насилия до сегодняшнего дня на государственном уровне не приняты. Комментируя заявление Кравцова, парламентарий подчеркнула: "Если методических рекомендаций недостаточно, значит, надо выезжать в каждую образовательную организацию и проводить воспитательную работу".