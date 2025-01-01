Полная противоположность Никите Преснякову: вот с кем встречается Алена Краснова после развода

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около десяти лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом 2025 года пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Однако светские сплетники обсуждали, что Краснова просто не смогла привыкнуть к жизни без роскоши, ведь она выросла в очень обеспеченной семье. По слухам, после побега из России Никита лишился значительной части доходов и не смог удовлетворить запросы красавицы жены.

Сейчас, впрочем, Алена Краснова, которая не так давно вернулась в Россию, счастлива в новых отношениях. На днях она рассекретила возлюбленного, и журналисты оперативно выяснили, кто это такой. Оказалось, мужчина является полной противоположностью Никиты Преснякова. Его зовут Сергей, ему около 30 лет, он живет и работает в Москве, причем от мира шоу-бизнеса мужчина максимально далек, передает "КП".

Сергей трудится в компании, которая поставляет инженерные услуги в области газоснабжения. Кроме того, молодой человек увлекается мотоциклами и занимается серфингом.

Не исключено, что Алена и Сергей давно знали друг друга. Говорят, у них одна компания. Однако лишь после развода Краснова обратила внимание на мужчину.

