Российская делегация в предстоящем новом раунде переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине будет расширена. Об этом рассказал в понедельник, 16 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, наряду с помощником президента России Владимиром Мединским в делегацию включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Песков подчеркнул, что Мединский был и остается руководителем делегации российских переговорщиков по Украине. Однако помощник президента России не участвовал в раундах в Абу-Даби, потому что там речь шла о вопросах безопасности, которые "касались непосредственно военных".

Теперь же Мединский вновь участвует в переговорном процессе, поскольку на предстоящем 17-18 февраля раунде в Женеве будет затронут более широкий спектр тем. Представитель Кремля подтвердил, что на повестке стоят "главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального", сообщает ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому надо действовать, иначе он упустит отличную возможность заключить мирное соглашение с Россией. Президент США отмечал, что Россия действительно "хочет заключить сделку" и настроена на диалог.