Лукашенко высказался о силе, способной оторвать Беларусь от России

Не существует такой силы, которая была бы способна оторвать Беларусь от России, а Россию — от Беларуси. Такое заявление сделал в понедельник, 16 февраля, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Встречаясь с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, Лукашенко отметил, что "в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России". Сделать это невозможно, поскольку "обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века".

Президент Беларуси подчеркнул, что между Москвой и Минском установилось "полное единство" и в экономике, и в политическом отношении: "С Россией у нас понятно. Главное — чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент и, не дай Бог, не отвернулась от Беларуси".

Также Лукашенко сравнил Союзное государство с общим домом: "У России большая квартира, у нас — поменьше. Но у каждого своя. И мы, как добрые соседи, хорошо живем. Нормально живем, понимаем друг друга". Политик заверил, что "у нас ума хватит, чтобы в этой ситуации смонтировать настоящий союз, который будет неразделим, и никому не будет позволено оторвать кого-то куда-то" (цитаты по БелТА).

Ранее Александр Лукашенко, назначая нового посла в России, напомнил, что "посольство в России — это не просто посольство", а "второе правительство", поскольку связи между нашими государствами носят особый характер: "Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверял, что Беларусь как часть Союзного государства может рассчитывать на защиту России, тем более что "Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране".