Армия России в ходе специальной военной операции освободила населенные пункты Покровка Сумской области и Миньковка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в понедельник, 16 февраля, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, отличились подразделения группировки войск "Север" и "Южная". Другие подразделения ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции.

В целом с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов и 283 вертолета украинских националистов, почти 115 тысяч БПЛА, 650 зенитных ракетных комплексов, чуть менее 28 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Ситуация для Вооруженных сил Украины становится все тяжелее. Украинские командиры бросают своих бойцов без припасов, а те в отместку сами раскрывают планы и сдают позиции российским военным. В Запорожской области в радиостанциях было слышно, как окруженные бандеровцы, оставшись без воды, еды и патронов, запрашивали "добро" на отход и эвакуацию.