Рубио: США заинтересованы в мире на Украине, но не хотят ничего навязывать

Американская сторона заинтересована в завершении конфликта на Украине и готова сделать для этого все, что в ее силах. С таким заявлением выступил в понедельник, 16 февраля, госсекретарь США Марко Рубио.

Как заверил руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, американцы — "единственная нация на земле, которая, по-видимому, может усадить обе стороны за стол переговоров".

Однако, заверил Рубио, "мы не пытаемся навязать кому-либо сделку" или принудить к заключению договоренности, "на которую никто не хочет идти", хотя президент США Дональд Трамп "вложил огромное количество времени и политического капитала, стремясь принести реальную пользу".

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общей пресс-конференции с Рубио заявил, что по-прежнему готов предоставить площадку для проведения саммита России и США по урегулированию на Украине. Венгерский политик заявил, что "это конфликт, который никогда не должен был начаться и должен закончиться как можно скорее", пишут "Известия".

Тем временем продолжается подготовка к новому раунду российско-украинских переговоров. На этот раз он пройдет в Женеве 17-18 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что будет затронут более широкий спектр тем — на повестке стоят "главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального".