Глава Орловской области доложил Путину о ситуации в регионе

Вопросы социально-экономического развития Орловской области Владимир Путин обсудил с губернатором Андреем Клычковым. Рабочая встреча прошла в Кремле.

Глава региона доложил о значительном росте ключевых макроэкономических показателей. По общему объему инвестиций область занимает первое место в Центральном федеральном округе. Уверенно развивается сельское хозяйство.

Кроме того, в регионе реализуют масштабные проекты по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В следующем году должен быть введен в эксплуатацию аэропорт. Большое внимание власти уделяют поддержке участников СВО.

"Провели региональный конкурс "Время героев", аналог – "Герои земли Орловской". 55 отобрано лучших, прошедших все тесты. И сейчас мы занимаемся тем, что вместе с ними обсуждаем, как они будут – кто-то на государственной должности, кто-то в общественных организациях – заниматься этой работой", - отметил Клычков.