"Я давно хотела": Безрукова откровенно рассказала о контакте с Сумишевским

Ирина Безрукова сошлась с Ярославом Сумишевским. Это случилось на шоу "Дуэты". Артисты исполнили песню "Дожди". Актриса осталась под приятным впечатлением.

"Ярослав прекрасен, он очень внимательный, поддерживал меня во время выступления. Даже взял за руку — я видела тепло в его взгляде, мне показалось, что будто со мной рядом мой хороший друг", - призналась Ирина.

Популярная актриса отметила, что в ходе общения оказалось: и она и он давно собирались посетить выступления друг друга, но не представлялось возможности.

"Я давно хотела попасть к нему на концерт, но моя занятость не позволяла. Выяснилось, что и он хочет прийти ко мне на спектакль. В общем, я его пригласила, осталось нам всем сверить графики и обменяться визитами. Он вообще очень обаятельный человек, интеллигентный, живой, непосредственный. Впечатления у меня остались самые лучшие", - рассказала Безрукова Woman Hit.

Актриса отметила, что спеть на сцене было для нее смелым решением, потому что она никогда не хотела петь. При этом Ирина сообщила, что у нее есть музыкальное образование - в юности играла на скрипке, но хорошо слышать и петь это совсем разные вещи. Когда она вышла на сцену, у нее дрожали руки.

"Потом я подумала: в конце концов, я не хирург. Наверное, все выживут после моего выступления и отнесутся ко мне с пониманием", - со смехом отметила Ирина.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>