Cрочников разрешат направлять на службу пожарными в МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено комплектовать пожарные подразделения военнослужащими по призыву. Об этом рассказал в понедельник, 16 февраля, руководитель ведомства Александр Куренков.

По словам главы МЧС, вопрос привлечения срочников для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы уже согласован с Министерством обороны. Однако, если эту идею поддержит президент, потребуется внести изменения в закон "О пожарной безопасности".

Куренков также рассказал, что МЧС планирует создать единую систему подготовки пиротехнических расчетов и централизованного учета очищенных и подлежащих очистке от взрывоопасных предметов территорий, сообщает ТАСС.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркивал, что в зону спецоперации срочников отправлять по-прежнему не будут — призывники будут служить в соединениях и воинских частях только на территории России.