Всплыла неприглядная правда об отношении Кейт Миддлтон к Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой.

Оказывается, Кейт Миддлтон вскоре после знакомства с американкой предсказывала, что так все и будет. Невестка Карла III была уверена, что Сассекские "разойдутся" с королевской семьей. Кэтрин сочла Меган "резкой" и поделилась своими мыслями с принцем Уильямом.

Об этом рассказал королевский редактор Daily Mirror Расселл Майерс в своей книге "Уильям и Кэтрин: Интимная история из глубины души", которая выйдет в конце февраля. "Кэтрин, которая долгое время была голосом разума в прежних ссорах братьев, решила, что больше не может ничего сделать, чтобы примирить их. Сначала она думала, что разногласия между Уильямом и Гарри коренятся в незрелости или упрямстве — с обеих сторон, — но отношение Гарри и Меган к сотрудникам дворца, о которых она и Уильям заботились, поставило пары на совершенно иной путь. После свадьбы Гарри и Меган все стало еще хуже. Уильям и Кэтрин чувствовали, что у Сассекских есть “своя повестка”", — пишет Майерс.

Миддлтон казалось, что за поведением Маркл стоит нечто большее, чем просто трудный характер. "Атмосфера между ними была довольно токсичной. Меган вела себя напористо, Кейт находила ее резкой. Она понимала неизбежность расставания, хотя, возможно, и не предполагала, к каким масштабам это в итоге приведет", — отмечает биограф.

Меган начала встречаться с принцем Гарри в 2016 году, и уже в 2017 году он сделал ей предложение. Спустя год пара сыграла свадьбу. Во время помолвочного интервью Меган и Гарри рассказали о первой встрече Маркл с принцем и принцессой Уэльскими.

"Гарри сказал тогда: "Это было волнительно. Я встречался с ней какое-то время, и буквально никому об этом не говорил. А потом Уильям очень хотел с познакомиться с Меган, как и Кэтрин. Поскольку мы были соседями, нам удалось устроить это довольно быстро — и не раз, — и Кэтрин была абсолютно…" Меган добавила: "Замечательной"" — пишет Майерс в своей книге.

Несколько лет спустя, в 2022 году, Меган вновь вспомнила свою первую встречу с Уильямом и Кейт, но уже совсем иначе. "Когда Уилл и Кейт пришли к нам в гости, и я впервые встретилась с ней… Помню, на мне были рваные джинсы, и я была босиком. Я люблю обниматься. Я всегда была такой, но не осознавала, что для многих британцев это может быть неловко. Думаю, я очень быстро поняла, что внешняя формальность распространяется и на личное общение. Есть определенный “публичный” способ держаться, а затем, закрыв дверь, можно сказать: “Теперь можно расслабиться”. Но эта формальность сохраняется с обеих сторон. И это меня удивило", — говорила Маркл в другом интервью.