Зеленский потребовал от США гарантий безопасности прежде движения к миру

Готовность Киева к компромиссу не означает отказа от территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский, потребовав от Вашингтона в первую очередь предоставить Украине гарантии безопасности.

Как написал глава киевского режима в Telegram, США предлагают сначала обмен территориями, а затем гарантии безопасности. Зеленский настаивает, что гарантии должны быть предоставлены в первую очередь, а о передаче территорий речь вообще не идет.

На днях украинский лидер призвал назвать точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Москвой. Это, в частности, предполагает, с точки зрения Запада, ввод некоего воинского контингента на украинскую территорию. В Москве подчеркивали, что Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями.